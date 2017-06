Una improvvisa tromba d'aria ha travolto questo pomeriggio, 7 giugno, uno stabilimento balneare a Cala Ginepro, località turistica nel golfo di Orosei (Nuoro). Quindici i feriti tra i bagnanti, dieci dei quali sono stati medicati sul posto dai medici del 118, mentre altri cinque sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro. Tutte le persone coinvolte hanno riportato varie contusioni, ma nessuno di loro è grave. . La tromba d’aria si è abbattuta sulla costa sarda intorno alle 17 e ha fatto volare via ombrelloni e sedie a sdraio che sono finite sulle persone presenti in spiaggia. Sul posto è arrivata anche la Polizia Municipale. “La folata di vento è durata una manciata di secondi – racconta all’ANSA il sindaco di Orosei Nino Canzano- ma ha investito tutto ciò che ha trovato in spiaggia. Ha sradicato ombrelloni e sdraio che hanno ferito i presenti. Per fortuna non ci sono feriti gravi”.