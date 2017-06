Un terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla strada Orientale sarda nel tratto tra i comuni di Girasole e Tortolì, in provincia di Nuoro, è costato la vita ad una giovane ragazza del posto di 22 anni. La vittima dello schianto è Paola Cabras, 22enne residente nel piccolo centro di Girasole che viaggiava da sola a bordo della sua utilitaria, una vecchia fiat 600. La vettura si è scontrata con un'altra auto proveniente dalla direzione opposta in un impatto devastante che ha causato anche il ferimento grave degli occupanti dell'altro mezzo, tre giovani di 24, 25 e 27 anni.

L'episodio nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3 del mattino. Secondo un prima ricostruzione dei fatti da parte della polizia stradale, che è accorsa sul posto e ha effettuato i rilievi del caso, l'utilitaria della 22enne stava svoltando in un'area di servizio, quando dalla direzione opposta è arrivata una Opel Astra con a bordo i tre giovani. L'impatto è stato devastante, l'auto della ragazza è stata letteralmente sbalzata oltre il guard rail, accartocciandosi.

Per Paola Cabras, rimasta intrappolata tra le lamiere, non c'è stato nulla da fare. Quando i vigili del fuoco l'hanno tirata fuori e primi soccorsi sono giunti sul luogo dell'incidente, per lei non c'era più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I tre giovani invece sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale di Lanusei dove sono stati ricoverati in prognosi riservata