Quando è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro martedì notte lamentava un fortissimo mal di testa, poi le condizioni di salute di Caterina Debuggias, ragazza sarda di 23 anni, sono peggiorate nel giro di poche ore, fino alla morte avvenuta nel pomeriggio successivo.

Secondo i genitori della giovane, i medici avrebbero aspettato troppo a lungo prima di intervenire e per questo – come riporta oggi un quotidiano locale – hanno sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato l'inchiesta. Sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia che stabilirà quale sia stata la reale causa del decesso. L'Ats (Azienda sanitaria della Sardegna) ha aperto un'indagine interna e per il momento mantiene il più stretto riserbo della vicenda, in attesa di stabilire come siano effettivamente andate le cose. Nessuna dichiarazione da parte della dirigenza dell'Area socio sanitaria locale (Assl) di Nuoro: il direttore Andrea Marras ha convocato un incontro interno all'azienda per la tarda mattinata per capire cosa sia accaduto tra martedì notte e mercoledì pomeriggio. Solo dopo potrebbe arrivare la versione ufficiale della Assl.