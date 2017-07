Pesante condanna a quasi 2 anni di carcere oltre all'obbligo del risarcimento del danno alla parte civile, l'Ente nazionale protezione animali (Enpa). Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro nei confronti del 38enne sardo accusato di aver fatto esplodere in volo un gabbiano mentre si trovava su una imbarcazione da pesca al largo della Sardegna. I fatti contestati all'uomo risalgono un anno e mezzo fa quando il 38enne pubblicò un video su facebook in cui mostrava il suo gesto ripreso con lo smartphone vantandosene.

Il video divenne subito virale attirando molte critiche e l'intervento delle associazioni animaliste ma permettendo anche di identificare l'imputato dando così inizio all'azione penale. Nel filmato si vedeva l'uomo che, dopo aver catturato un gabbiano che si era posato all'interno dell'imbarcazione, legava all'animale un petardo con del nastro adesivo, accendendo poi la miccia prima di lasciarlo andare. L'uccello moriva pochi attimi dopo in volo, straziato dall'esplosione

Il 38enne è finito così a processo, a differenza di un altro soggetto con lui in barca, e oggi il Gup del tribunale di Nuoro lo ha condannato con rito abbreviato a 22 mesi di reclusione, imponendogli anche di trascorrere 18 mesi in libertà vigilata. Per lui anche l'obbligo di risarcimento del danno alla parte civile con il riconoscendo immediato di una provvisionale di 5mila euro.

Soddisfatti i dirigenti dell'Enpa, secondo cui la sentenza "per la severità della condanna è destinata a fare da precedente insieme a quella relativa al killer dei gatti di Trescore Balneario". "In entrambi i casi ha influito la particolare efferatezza del comportamento tenuto dall'uomo Restiamo in attesa delle motivazioni, tuttavia l'entità' della pena inflitta al 38enne mi fa pensare che il giudice abbia accolto i nostri rilievi circa la pericolosità sociale dell'imputato", ha spiegato l'avvocato che ha rappresentato Enpa in giudizio.