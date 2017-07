Ansia in Sardegna, in provincia di Nuoro, dove due uomini di 50 e 41 anni e un ragazzo di 17 anni sono usciti in barca sul lago Mulargia a Orroli, ma non hanno fatto rientro a casa. A dare l’allarme per il mancato rientro della comitiva è stato il nipote di uno dei due adulti, preoccupato dal fatto che alle 19 di ieri sarebbero già dovuti essere ad Orroli. Sul posto sono arrivati i carabinieri i quali hanno ritrovato l'auto, una Nissan Qashqai, chiusa a chiave in prossimità dell'approdo delle imbarcazioni.

Sono così scattate le ricerche per tre persone, Remo Frau, 50 anni, Julion Nicusor Papirlon, diciassettenne, e di Gianfranco Sirigu, 41 anni, tutti di Orroli. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sommozzatori. Impegnati nelle ricerche anche i carabinieri di Isili e numerosi volontari. Nello sbarramento del lago, in territorio di Siurgus Donigala, durante le ricerche di questa mattina, i sommozzatori hanno recuperato alcuni effetti personali dei tre scomparsi: una scarpa del ragazzo, uno zaino e il remo dell’imbarcazione. Le attività di ricerca, alle quali partecipa anche un elicottero, sono coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Isili.