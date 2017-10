Una giornata di festa si è trasformata in un vero e proprio incubo per la damigella d'onore di un matrimonio, violentata ripetutamente in auto dai testimoni dello sposo poco prima della cerimonia. È successo in Cina, precisamente nella città di Xi’an, lo scorso 8 giungo, quando lo stupro finì in rete, grazie a un video girato dai due ragazzi e pubblicato su YouTube. Si tratta di immagini violente, che mostrano come la ragazza si dimeni per sfuggire alle attenzioni dei suoi aguzzini, che nel frattempo le strappano la biancheria e la costringono a gemere. La polizia è però riuscita a individuare solo ultimamente i responsabili, un 19enne e un ventunenne, che non erano stati denunciati dalla vittima.

Non è la prima volta che in Cina si verifica un caso del genere. Un fatto simile è stato segnalato già nel 2015, quando, sempre nel corso di una cerimonia nuziale, una ragazza venne stuprata da un branco di giovani. Nel Paese orientale, infatti, è una vera e propria moda e la motivazione è da ricercare nella tradizione locale, che nel giorno del matrimonio prevede il "naouhn", che significa letteralmente "disturbare un matrimonio". Lo si può fare con scherzi alla sposa e allo sposo, e con questa scusa sempre più damigelle subiscono violenze. La maggior parte degli abusi, come in questo caso, non vengono denunciati, per non rovinare il giorno di festa agli sposi.