Le novità per il nuovo anno scolastico 2017/2018 comprendono un premio per docenti più meritevoli. Sono stati stanziati infatti 200 milioni di euro per finanziare un bonus per gli insegnanti. Saranno i presidi a scegliere i migliori dell'anno. Nel 2017 lo hanno ricevuto il 35% dei docenti, oltre 247mila prof, che si sono aggiudicati un bonus di 600 o 700 euro. Ma questa non è l'unica notizia che riguarda il mondo della scuola. Saranno 52mila le nuove assunzioni per gli insegnanti. Il 50% dei posti sarà assegnato scorrendo le Graduatorie a esaurimento, di cui fanno parte ancora 50mila precari. La restante parte verrà chiamata dalle graduatorie del concorsone del 2016.

Da quest'anno cambia poi l'esame di terza media: non comprenderà più 5 prove scritte, ma solo 3, più l'esame orale. Ci saranno una prova di italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per accertare le competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza. Anche esame di maturità cambierà, ma dal prossimo anno scolastico, nel 2018, quando partirà anche la sperimentazione del liceo breve: dal primo al 30 settembre gli istituiti che vorranno avviare la sperimentazione potranno già fare domanda. La scuola superiore in 4 anni partirà inizialmente solo per 100 classi.

Intanto, sempre da settembre, l'alternanza scuola-lavoro riguarderà 1,5 milioni di studenti. Oltre ai 100 milioni di euro annui previsti già dalla legge 107, ci sarà un ulteriore finanziamento di 140 milioni che provengono dall'Ue. Ci sarà anche una carta dei diritti e dei doveri, per fornire agli studenti delle linee guida, per sapere cosa possono fare durante i tirocini.