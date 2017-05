Erano di ritorno da una cena fuori con alcun amici e pare si stessero recando in una vicina discoteca quando all'improvviso la loro auto ha sbandato capovolgendosi e schiantandosi contro un camion cisterna che era a bordo strada. È il terribile incidente stradale che nella notte tra venerdì e sabato a Trecate, in provincia di Novara, ha coinvolto tre giovani lombardi originari di Gambolò, in provincia di Pavia. Nonostante i soccorsi tempestivi, per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare. La vittima è il 24enne Michele Bianchi, morto sul colpo dopo il devastante impatto.

Feriti gli altri due amici e coetanei della vittima, Thomas Vaggi e Giorgio Verziera. Entrambi trasportati d'urgenza al'ospedale Maggiore di Novara, il primo è in condoni definite gravissime e lotta tra la vita e la morte, il secondo è sempre grave ma le sue condizioni destano meno preoccupazioni. Entrambi sono attualmente in coma farmacologico e i medici hanno preferito riservarsi la prognosi. Per loro saranno fondamentali le prossime ore.

Sullo schianto sta indagando ora la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre stavano viaggiando lungo la strada provinciale 11 quando intorno all’1.30 di notte la Volkswagen Golf su cui si trovavano ha sbandato, per cause ancora da accertare, ribaltandosi più volte su se stessa, per poi schiantarsi contro la parte posteriore di un’autocisterna. A dare l'allarme sono stati gli abitanti della zona svegliati dal terribile rumore. Quando I primi soccorritori sono giunti sul posto, però, per Michele Bianchi, laureato in ingegneria l’anno scorso, era ormai troppo tardi. I vigili del fuoco hanno dovuto taglio le lamiere con le cesoie pneumatiche per liberare i corpi dei tre ragazzi.