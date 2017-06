Attimi di paura nelle scorse ore per una famigliola della provincia di Novara in partenza per le vacanze. Mentre padre e madre erano indaffarati a caricare e trasportare le valige da mettere nel cofano, per una serie sfortunata di coincidenze, infatti, la figlioletta di appena 15 mesi è rimasta chiusa involontariamente nell'auto parcheggiata sotto il sole. Sono stati attimi di terrore per i due genitori appena si sono accorti dell'accaduto ma fortunatamente l'episodio, avvenuto nella mattina di domenica nella cittadina di Borgomanero , alla fine si è concluso nel migliore dei modi.

La bambina infatti è stata salvata dall'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo una chiamata al numero di emergenza da parte degli stessi familiari della piccola. I genitori, dopo aver tentato in diversi modi di riaprire le portiere dell'auto, le cui chiavi sembra fossero rimaste all'interno, infatti hanno deciso di rivolgersi ai pompieri. Una squadra di vigili del fuoco quindi ha rotto un finestrino e tirato fuori la piccola che non ha riportato alcuna conseguenza dalla brutta avventura. La bimba ha così ha potuto riabbracciare il papà e la mamma .