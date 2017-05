Quella trascorsa in una lussuosa suite di un albergo di Las Vegas è stata per il pugile messicano Julio Cesar Chavez sicuramente una notte pagata a caro prezzo. Lo sportivo appare in un video nel quale, apparentemente ubriaco, è sdraiato sul letto circondato da alcune ragazze. Ragazze che poi gli avrebbero fatto sparire un orologio da quarantamila dollari, un assegno da 3 milioni di dollari e il suo cellulare. A denunciare il furto è stata la moglie del pugile, Frida, che nonostante il video compromettente poi consegnato alla polizia ha difeso il marito. A suo dire Chavez sarebbe stato infatti vittima di un raggiro. In particolare, parlando con i media statunitensi, Frida ha detto che un uomo britannico e alcune ragazze incontrati a una festa nel bar dell’hotel avrebbero drogato Chavez mettendogli qualche sostanza in un drink. La moglie del pugile era presente al bar, ma poi è andata a occuparsi della figlia Julia in una camera dell'hotel e ha lasciato il marito con gli altri.

Il pugile aveva appena perso un incontro – Tutto è avvenuto l’8 maggio, la sera stessa che il pugile messicano aveva perso un incontro con il connazionale Canelo Alvarez. Ai media statunitensi Frida ha anche raccontato di essersi accorta del furto la mattina successiva, quando è tornata in camera. Le immagini riprese da un cellulare mostrano le donne avvicinarsi al pugile e accarezzarlo. Alcune di loro si abbassano anche i pantaloni davanti all'obiettivo. Dei beni rubati, da quanto è emerso, sarebbe stato ritrovato in un secondo momento solo l’assegno.