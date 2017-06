in foto: Incendio ad Ancona: l'intervento dei Vigili del fuoco (Twitter).

Notte di fuoco e paura la scorsa a notte ad Ancona, dove nei pressi del parco di Posatora è divampato un pericoloso incendio che è arrivato a lambire le vicine abitazioni, con altissime colonne di fumo visibili da vari angoli della città e una pioggia di cenere che ha ricoperto cose e persone, ma non si registrerebbero feriti. Molti residenti hanno parlato anche di un boato udito poco prima che il rogo cominciasse a bruciare, divorando letteralmente la parte bassa del parco Belvedere, a due passi dalla zona della Palombella. I Vigili del fuoco hanno trascorso tutta la notte cercando di limitare al massimo i disagi e di spegnere le fiamme, con l'aiuto anche di unità speciali.

Sul posto è giunta anche la polizia. Secondo le prime informazioni disponibili, pare che l'origine dell'incendio sia dolosa. Per questo gli agenti si sono messi sulle tracce di un gruppo di minorenni, segnalati da alcuni residenti che li avevano visti scappare nella zona interessata dalle fiamme. Pare che già martedì sera il gruppo di vandali abbia provato ad appiccare il fuoco, senza successo. Il giorno dopo, però, hanno fatto ancora peggio, anche se gli inquirenti sono al lavoro per capire se si tratti della stessa baby gang. A confermare questa versione dei fatti, è stato un ragazzo che stava passeggiando intorno alle 23 nel parco con la sua fidanzata.

Quest'ultimo, ha dichiarato alle forze dell'ordine, ha visto un gruppo di ragazzi giocare col fuoco vicino a una staccionata, incendiando dei piccoli arbusti ma affrettandosi immediatamente a spegnerli. La situazione, però, sarebbe loro sfuggita di mano, generando il vasto rogo. Dunque, si tratterebbe di un gioco per cercare l'adrenalina del rischio che sarebbe potuto finire in tragedia senza l'allarme dei residenti e l'intervento immediato dei Vigili del fuoco. Tre ragazzi, di cui non state rese note le generalità, sono stati fermati.