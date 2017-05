Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha approvato la produzione su vasta scala del nuovo missile a medio-lungo raggio denominato Pukguksong-2 (kn-15). La notizia, diffusa dall'agenzia Kcna (Korean Central News Agency), arriva all'indomani dell’ennesimo test rivendicato come “grande successo”. Kim Jong-un in persona avrebbe assistito al lancio di domenica e dopo aver testimoniato lui stesso la riuscita dell’esperimento avrebbe dato il via alla produzione da combattimento. Lo scopo del lancio era quello di “verificare gli indici tecnici e l'esame di adattabilità nelle diverse condizioni di battaglia, prima di affidare il missile alle unità militari”.

L’ultimo test missilistico della Corea del Nord – L'ultimo missile – era l'ottavo testato dall'inizio dell'anno – ha coperto una traiettoria di circa 500 km e una altitudine massima di 560 km prima di cadere nelle acque del mar del Giappone. Secondo i militari sudcoreani il vettore “è stato lanciato alle 16.59 di Seul (9.59 in Italia) da una località vicino a Pukchang, nella provincia di South Pyeongan”. Il test di domenica è arrivato una settimana dopo dell'hwasong-12, modello a medio-lungo raggio, che ha sorpreso per la gittata di oltre 800 km e l'altitudine toccata superiore ai 2100 km.

Le reazioni – L'amministrazione americana di Donald Trump, che spinge su un intervento più deciso della Cina, ha suggerito la definizione di sanzioni ancora più dure in assenza di cambi di direzione della Corea del Nord sulle ambizioni nucleari e balistiche. Washington ha inviato verso la penisola coreana un secondo gruppo navale d'attacco guidato dalla portaerei Ronald Reagan, destinata ad affiancare la Carl Vinson. Intanto il consiglio di sicurezza dell'Onu, dopo gli ultimi sviluppi, dovrebbe tornare a riunirsi d'urgenza su richiesta di Giappone, Corea del sud e Stati Uniti.