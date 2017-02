Il 24 settembre scorso, a un mese di distanza dalla scossa di terremoto che distrusse Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli, il commissario alla ricostruzione Vasco Errani si avvicinò a Enzo Rendina, che stava eroicamente resistendo nei resti della sua casa di Pescara, e gli disse: "Vada via da qui, non rischi la sua vita". Sono stati necessari altri quattro mesi e soprattutto un fermo dei carabinieri – tramutato poi in arresto – per allontanare il marchigiano dalla sua terra, da dove aveva sempre rifiutato di andarsene malgrado l'emanazione, dopo il terremoto del 30 ottobre, di un'ordinanza di evacuazione obbligatoria. Ad Arquata del Tronto, da quel giorno, ci sono solo macerie: neanche una casa è rimasta intatta, neanche un cittadino è potuto rimanervi a vivere, così Enzo si è arrangiato. Ha disobbedito agli inviti ad andarsene, sempre più insistenti e minacciosi, dormendo a lungo in tenda poi trovando riparo nella sede dei Vigili del Fuoco, fino a quando non è stato portato via con la forza da uomini in divisa.

Enzo è accusato di interruzione di pubblico servizio per non aver ottemperato all'ordine dei sindaco di Arquata del Tronto di evacuare il territorio comunale a seguito del sisma del 30 ottobre scorso. Il 28 dicembre il primo cittadino Aleandro Petrucci gli aveva fatto notificare una diffida ad andarsene, ma Rendina era rimasto lì, prima sotto una tenda della protezione civile e poi in una dei vigili del fuoco.

"Sono stato fermato – racconta al Resto Del Carlino –, ma ho un certificato medico che testimonia che non posso vivere nei luoghi chiusi". Enzo era diventato da queste parti il simbolo stesso della "resistenza montanara", rifiutando di trasferirsi negli hotel della costa adriatica o in un appartamento in autonoma sistemazione. Era rimasto ad Arquata del Tronto sfidando il freddo, la solitudine, le nevicate delle ultime settimane, dormendo prima in tenda poi in una struttura dei Vigili del Fuoco e lavandosi con l'acqua gelata dei torrenti di montagna.

Malgrado i disagi nessuno era riuscito a convincerlo ad andarsene, neanche le ripetute esortazioni del commissario Vasco Errani, che più volte l'aveva invitato a trovare una sistemazione più dignitosa, ignorando evidentemente che niente – per Enzo – sarebbe stato dignitoso come rimanere nella sua città, magari all'interno di uno di quei container promessi ma mai arrivati. Ieri a portarlo via da Arquata sono stati i carabinieri con un provvedimento di fermo motivato con la necessità di evitare che a Enzo possa accadere qualcosa di grave a causa del freddo. Chi lo conosce un po', tuttavia, è pronto a scommettere che presto tornerà nella sua città.