Era attesa in classe per il primo giorno di scuola al ritorno dalle vacanze estive ma quando non si è presentata senza dare spiegazioni o avvertire si è subito capito che qualcosa non andava. Per lei si sono attivati tutti i servizi di emergenza e sono stati lanciati diversi appelli, ma la giovane insegnante di 31 anni Laura Wallen in realtà era stata uccisa e seppellita in un terreno poco distante dalla sua città. È quanto accaduto nelle scorse ore a Damascus, a circa 38 miglia ad ovest di Washington , nello stato del Maryland, in Usa.

Principale sospettato della morte della donna, che era incinta da circa 4 mes , è il suo fidanzato, Tyler Tessier, ora arrestato dalla polizia con la pesante accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Proprio seguendo i suoi spostamenti infatti gli inquirenti sono riusciti a risalire al luogo dove poi è stato ritrovato il cadavere. Tessier, mentre pubblicamente si mostrava affranto e lanciava appelli per la scomparsa della donna accanto ai genitori di lei, si aggirava continuamente nell'area facendo insospettire gli investigatori che lo tenevano d'occhio.

Sul posto sono stati fatti arrivare così dei cani specializzati nel recupero di salme che infine hanno individuato precisamente la tomba improvvisata scavata nel terreno in cui era stato occultato il corpo della giovane insegnante. Sull'esatta causa di morte si dovrà ora attendere l'autopsia già disposta dalle autorità del posto.