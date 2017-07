C'era un tempo in cui al nord, per paura e per ignoranza, spesso non si affittava ai meridionali immigrati con tanto di cartello pubblico che avvertiva i potenziali interessati. Quel cartello ora è ricomparso ma con altri destinatari, "gli stranieri". Come racconta La stampa , infatti, nei giorni scorsi sulla facciata di un palazzo signorile in corso Regina Margherita è stato affisso un cartello "Affittasi alloggio" ma con tanto di clausola precisa: "solo a persone non straniere".

Il cartello è opera di un'agenzia immobiliare incaricata dell'affitto che ha spiegato di dover sottostare ad una precisa richiesta dei proprietari. Una clausola comunque strana sia perché nel quartiere un quinto dei residenti non è italiano sia perché nel palazzo sembra abitino moltissime famiglie straniere, almeno stando ai nomi che compaiono sui citofoni. "Alcuni sono fuggiti senza sanare il debito dell'affitto. Qui, ogni anno, c’è qualcuno che fa così" ha provato a dare una spiegare una delle inquiline. In realtà l’amministratrice dello stabile, interpellata dal giornale, ha rinnegato che ci siano state indicazioni in questo senso spiegando che la proprietaria è una signora italiana nata negli Usa dove la famiglia era immigrata.

"Ci sono state difficoltà con alcuni inquilini stranieri che si sono rivolti anche ai centri sociali per evitare lo sfratto, ma il problema della morosità non ha nazionalità. E non ci siamo mai sognati di chiedere di non affittare agli stranieri" ha spiegato l’amministratrice. Intanto, dopo le richieste di chiarimento il cartello è stato rimosso.