Un’enorme palla di capelli è stata rimossa chirurgicamente dallo stomaco di una 15enne indiana. L’adolescente, originaria del Punjab, era stata ricoverata in ospedale perché non riusciva più a mangiare e bere qualsiasi cosa. In più lamentava delle fitte nella zona addominale. I medici hanno così fatto un’ecografia che ha svelato l’incredibile massa.

Mangiare compulsivamente i propri capelli è una rara sindrome chiamata tricofagia (anche “sindrome di Rapunzel”) che può manifestarsi per un trauma, per un abuso o degli eventi negativi avuti durante l’infanzia. Il corpo non è in grado di digerire capelli e così si sviluppa una palla che assume dimensioni sempre più voluminose nel corso del tempo, proprio come accaduto con la 15enne indiana. La massa si costruisce nello stomaco e può arrivare fino al colon. Ciò può causare dolore e infezioni. Spesso situazioni similo non si concludono con un lieto fine, tuttavia la giovane ora sarebbe sulla via del recupero.

Secondo una relazione della rivista medica BMJ, la tricofagia colpisce quasi esclusivamente le giovani donne. Ne sono stati segnalati appena 120 casi nel mondo. Negli Stati Uniti nel mese di ottobre 2016, una donna di 38 anni è stata costretta ad un’operazione per la rimozione di una palla di capelli di 15 cm di diametro dal suo stomaco. Secondo la BBC, la pancia della paziente era così gonfia che ha cominciato a vomitare e a soffrire di costipazione quotidianamente. Ha smesso di mangiare cibo per quasi un anno, perdendo 15 chili in otto mesi. Quando è stata portata in un ospedale dell’Arizona, non era in grado di ingerire qualsiasi alimento. I capelli avevano cominciato a farsi strada dalla stomaco verso il basso nei suoi intestini.