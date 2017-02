"Ormai nella nostra azienda siamo una grande famiglia", con queste parole gli operai della Lamborghini hanno raccontato lo straordinario e spontaneo gesto di altruismo che tutti insieme hanno messo in atto dopo essere venuti a conoscenza della storia di un loro collega di origine senegalese, Abdoul Oumar Kane. In Senegal, da dove è arrivato nel 1997, sua figlia infatti è morta improvvisamente a 23 anni ma lui non aveva i soldi per tornare nel suo Paese e partecipare ai funerali. Abdoul, che da anni lavora come facchino per una ditta esterna, "ogni mattina dà il buongiorno, durante la giornata ride, scherza ed è sempre gioioso con tutti, una di quelle persone alla quale è impossibile non voler bene! Era passato a salutarci come sempre, ma si notava un’espressione sul suo viso diversa dal solito", ha raccontato un operaio sulla propria pagina facebook.

La cosa viene notata da molti, la voce si spande e gli operai arrivano a scoprire la terribile ragione dietro il volto triste dell'uomo. Senza che lui sapesse niente gli operai quindi si sono mobilitati immediatamente facendo partire una colletta. È scattata una immediata gara di solidarietà che ha coinvolto tutti i reparti e messo assieme la cifra necessaria in poche ore. "È da due anni che non vado a casa e non vedo la mia famiglia. Da una settimana mia figlia aveva un fortissimo mal di testa, poi in ospedale è morta" ha spiegato Abdoul, aggiungendo: " Tutti i lavoratori della Lamborghini sono bravi, scriverò una lettera per ringraziarli. Il viaggio per tornare a casa è molto costoso, senza di loro non ce l’avrei fatta". "Non è la prima volta che in Lamborghini i lavoratori si mobilitano per altri, ma non con questa rapidità" ha rivelato un delegato sindacale al Resto del Carlino, aggiungendo: "Alle 15 ho ricevuto la telefonata di una collega che mi raccontava l’accaduto e alle 16,30 avevamo già consegnato i soldi".