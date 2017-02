"Passando in un parco giochi pieno di bambini, la loro risata è come un calcio allo stomaco. Sono in un'età in cui dovrei cominciare a pensare di diventare mamma, ma loro mi ricordano qualcosa che non avrò mai: un bambino mio", così la giovane scozzese Heather Muir ha raccontato al britannico Sun la sua triste storia che da un sogno infantile l'ha portata ad una menopausa precoce a soli 22 anni. La ragazza infatti a causa di un grave disturbo alimentare, dovuto ad una dieta estrema, si è ritrovata con i livelli ormonali così bassi da portarla una menopausa precoce.

Tutto è iniziato da adolescente quando, per raggiungere il sogno di diventare una ballerina, Heather ha iniziato a mangiare poco e infine a non mangiare affatto. "Avevo solo 12 anni quando un paio di ragazze davvero magre a scuola di danza mi hanno detto che avevano perso peso saltando i pasti. Ho iniziato a fare lo stesso e ho visto subito i primi risultati" ha raccontato la 22enne, ricordando: "Ho trovato ispirazione dalle diete consigliate su siti web pro-anoressia e mangiavo solo tre vasetti di alimenti per l'infanzia al giorno o niente". A 16 anni è arrivata pesare 38 chili ma ha proseguito fino ad accusare seri problemi al fisico.

"Ho cominciato ad avere vampate di calore e faticavo a dormire così ho fatto un test di gravidanza ma è risultato negativo. Quando non ho avuto mestruazioni per tre mesi infine sono andata dal mio medico e ho scoperto che i miei livelli ormonali erano così bassi che mi avevano portato ad una menopausa precoce" ha rivelato la ragazza. Lo shock le è servito per riuscire a riprendersi in tempo ed evitare altri danni al fisico anche se ora la strada da fare è ancora molto dura.