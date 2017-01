Messo alla pubblica gogna dopo essere stato sorpreso a rubare cibo in un negozio cinese. E’ una punizione molto discutibile quella a cui è stato condannato un topo acciuffato dal proprietario di una piccola bottega di generi alimentari nella città di Heyuan, nel sud della Cina. L’animale, morto, è stato appeso per le zampe con un cartello appeso al collo che recita: "Non oserò farlo di nuovo". La foto è stato poi postata sui social network cinesi ed è chiaramente diventata virale. Gli utenti del popolare sito di micro-clogging, Weibo, in particolare, si sono scatenati contro l’autore della “trovata”. “Mi sento indignato – ha scritto uno di loro – . Povero topo!”. "Si può uccidere (un topo), ma non torturarlo", si legge in un altro commento. "Anche se i topi sono nocivi, la loro vita andrebbe rispettata" scrive un altro. C’è anche chi ha paragonato la tortura inflitta all’animale ai trattamenti riservati ai nemici dello Stato durante il regno del terrore del Presidente Mao.

In realtà in Cina, episodi del genere sono purtroppo all’ordine del giorno. Ma la reazione in gran parte negativa alle foto virali del ratto mostra come gli atteggiamenti della gente – in un paese un tempo noto per i casi di crudeltà verso gli animali – stanno cambiando. Jason Baker, vice presidente di PETA in Asia, ha ha denunciato le foto come la "bravata di un malato". Nel 2014, la Cina ha revocato una legge che rende obbligatoria la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici, mentre uno studio condotto da ricercatori della Nanjing Agricultural University nello stesso anno ha rilevato come la maggioranza degli intervistati ha sostenuto leggi sul benessere degli animali.