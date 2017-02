Venerdì mattina, con il volto coperto e armato di taglierino, è entrato nell'agenzia di Scanzano Jonico (Matera) della Banca popolare pugliese. Minacciando il cassiere, è riuscito a fuggire portando via circa 1500 euro. Alla fine però gli inquirenti sono riusciti ad identificare l’uomo. Le indagini svolte in questi giorni dalla polizia hanno accertato che si tratta di un agricoltore di 32 anni del posto. L’uomo ha ammesso di aver rapinato la banca, perché non aveva i soldi per pagare le cure dentali di una delle figlie e alcune bollette. Ora è libero. La sua posizione è comunque al vaglio della Procura della Repubblica di Matera.

Il contadino, quando gli agenti sono andati a casa – convinti di aver individuato il responsabile della rapina –ha confessato in lacrime l’accaduto: i soldi, però, li avrebbe già spesi. Il 32enne avrebbe addotto motivazioni economiche, legate anche ai danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo nei suoi campi, in relazione al reato: così, venerdì mattina, “disperato perché non avevo potuto raccogliere neanche i prodotti agricoli da vendere”, ha deciso di rapinare la banca, dove si è recato direttamente con la propria auto. E' stata la testimonianza di una donna, che aveva notato proprio alcune caratteristiche della vettura, a permettere agli inquirenti di identificare il rapinatore, insieme alle immagini di una telecamera di un'area di servizio della zona.