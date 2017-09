Causa grave encefalite, il figlio di 6 anni è in coma ormai da quasi un anno e ricoverato da 300 giorni in un ospedale della Cina centrale, intubato e per i medici ormai senza più speranze. La madra ha ormai anche finito i soldi per pagare le sue cure e per questi motivi, i dottori che hanno in cura il piccolo l'hanno invitata a staccare la spina. La mamma del bimbo di sei anni sta cercando disperatamente una soluzione, rifiutandosi di acconsentire alla richiesta dello staff medico e ha lanciato un appello. Dopo aver esaurito tutti i risparmi di una vita, spesi per permettere al piccolo di essere curato e ricoverato in ospedale, ora la donna si rifiuta di staccare la spina del macchinario che tiene in vita il proprio figlio e chiede alle autorità e alla popolazione un aiuto. Il bambino si è ammalato circa un anno fa di encefalite, patologia che ha mandato in coma il piccolo costringendolo a vivere per oltre 300 giorni ricoverato e intubato in ospedale. Da tempo la famiglia, avendo esaurito tutti i risparmi, non sta pagando le cure mediche prestate dall'ospedale e per questo motivo i dottori hanno annunciato che a breve saranno costretti a staccare i macchinari salvavita a cui il bimbo è attaccato.

Secondo quanto riporta la testata britannica Daily Mail, i medici non sanno quanto tempo sarà necessario per un eventuale recupero, che potrebbe non avvenire mai perché l'encefalite ha provocato gravi danni al sistema nervoso del piccolo e dunque se il bambino dovesse svegliarsi un giorno, potrebbe dover convivere con pesanti danni permanenti che non consentirebbero un recupero adeguato, quindi l'ospedale ha consigliato ai genitori di smettere di spendere denaro per un risveglio che potrebbe non avvenire mai.