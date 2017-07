Non aveva mai conseguito nessuna patente di guida ma ha continuato a guidare le auto per circa 40 anni senza che nessuno se ne accorgesse comprese le forze dell'ordine, grazie ad un semplice ma astuto stratagemma. È l'impresa di un uomo veneto di 63 anni beccato finalmente nei giorni scorsi mentre sfrecciava al volante nelle zona di Conegliano, in provincia di Treviso. Come ha ammesso lui stesso, infatti, quando veniva fermato gli bastava mostrava semplicemente la patente di un suo parente o dare le generalità dell'uomo fingendo di aver dimenticato il documento, puntando sul fatto che oltre a essere suo coetaneo ha una forte somiglianza con lui.

A smascherare l'automobilista senza patente sono stati gli uomini della polizia locale che questa volta, grazie anche a corsi specifici sulla fisiognomica, hanno intuito la somiglianza non perfetta con la foto sul documento e, avviando le verifiche del caso, hanno chiesto spiegazioni all'uomo che infine ha confessato. "Devo farvi i complimenti, beccarmi non era facile, mi è sempre andata bene", avrebbe dichiarato il professionista trevigiano secondo quanto scrivono i giornali locali, aggiungendo: "L’ho sempre fatta franca, l’ultima volta appena 24 ore fa, quando dei vostri colleghi mi hanno fermato e non si sono accorti di nulla. Siete stati bravi". Un'ammissione che non gli ha risparmiato una pesantissima multa da 5mila euro e una denuncia penale per false generalità.