Forse aveva capito di essere cresciuto abbastanza nel pancione della mamma, ma certo è che non ha atteso che la donna potesse raggiungere l'ospedale. Così un bimbo del peso di ben sei chilogrammi è venuto al mondo sul pianerottolo di casa senza alcuna assistenza medica se non quella del papà. Come riferiscono i giornali locali, infatti, tutto è avvenuto così rapidamente che la signora Nina Tassell, 37 anni, ha dato alla luce il suo figlio nell'abitazione di famiglia nel sobborgo Applecross della città di Perth. Oltre la peso record, il piccolo, uno dei più grandi mai nati in Australia, alla nascita poteva contare anche su un'altezza considerevole visto che misurava ben 59 centimetri

Dal momento in cui le si sono rotte le acque al momento del parto è passato pochissimo così la coppia non ha avuto il tempo materiale per recarsi all'ospedale come invece avevano programmato per il parto. Ad assisterli un esperto del centrale dei soccorsi che dopo ave rinviato sul posto un'ambulanza ha dato le indicazioni ai due per fare nascere il piccolo. L'ambulanza è arrivata subito dopo la nascita del piccolo e successivamente mamma e neonato sono stati portati in ospedale.