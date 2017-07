Doveva essere un momento piacevole con un rapporto sessuale particolare ma qualcosa è andato storto e due donne impegnate in un amplesso a tre con un uomo sono finite in ospedale con le ossa rotte a causa di cadute per un mancato accordo sulle posizioni da adottare. È quanto accaduto nei giorni scorsi in Germania e più precisamente a Bad Breisig, piccola cittadina della Renania-Palatinato, non lontano da Bonn.

Come riportano i media locali, fortunatamente le due donne coinvolte nel singolare incidente non sono gravi e se la caveranno con qualche settimana di ospedale per le ossa rotte. Entrambe infatti hanno riportato fratture e vari traumi dopo una caduta. Una in particolare è la più grave perché durante l'amplesso è caduta giù dal balcone ferendosi in maniera seria a piedi e gambe dopo un volo ci circa tre metri. L'amica invece, per accorrere in suo aiuto dopo la spaventosa scena, è scivolata giù per le scale ma e si è rotta un braccio

Quando sono state soccorse erano entrambe nude in strada così è intervenuta la polizia. Interpellate dagli agenti insieme all'uomo, hanno spiegato che durante il rapporto sessuale c'era stato un diverbio sulla posizione corretta da assumere mentre la donna era appoggiata a una ringhiera del balcone. Un gesto di troppo e la protagonista del storia è caduta di sotto. La polizia quindi ha archiviato il caso come incidente.