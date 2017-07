Ha lasciato un biglietto nel suo ufficio per spiegare i motivi di quel gesto estremo, chiedendo scusa ai colleghi e alla famiglia. Con poche parole Paolo Fiorello, maresciallo dei carabinieri morto suicida a soli 37 anni alla fine della scorsa settimana a Pizzo Calabro, ha fatto chiarezza su una vicenda che ha lasciato tutti i suoi conoscenti senza parole. Anche se non faceva trasparire nulla con il suo comportamento nei giorni immediatamente precedenti la sua decisione di togliersi la vita, l'uomo ha spiegato di temere per la sua carriera in seguito a un incidente verificatosi lo scorso mese di marzo. Non poteva rinunciare al suo lavoro, ma prima il rallentamento dell'operatività, poi l'operazione al malleolo che lo ha costretto per un lungo periodo a letto e la possibilità di camminare con le stampelle gli avevano fatto perdere fiducia in un suo completo recupero.

Paolo Fiorello non accettava di finire relegato dietro una scrivania lasciando soli i ragazzi della stazione dei carabinieri di Pizzo Calabro, di cui era alla guida. Così, non è riuscito a trovare altra soluzione che il suicidio. Ha premuto il grilletto della sua pistola d'ordinanza puntando dritto al cuore. Era l'1 luglio, il giorno prima dell'anniversario della morte del padre, anch'egli sottufficiale dell'Arma. Intanto, il suo corpo si trova ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia, un atto dovuto che accerterà definitivamente le cause del decesso. Poi i suoi familiari potranno riportare la salma a Catalafimi Segesta, in provincia di Trapani, paese natale del maresciallo, per celebrarne le esequie.