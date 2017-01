Un uomo negli Stati Uniti è riuscito a distruggere una Ferrari da mezzo milione di dollari mentre cercava di fare una curva con l’auto sportiva. Una dash cam (una piccole telecamera montate sul parabrezza anteriore) ha filmato l’incidente che ha coinvolto il 26enne americano alla guida della Ferrari 458 Italia su una strada tortuosa in Colorado Rockies. Sembra che il conducente stesse cercando di tenere il passo di un’altra vettura sportiva di lusso. Accanto a lui, c’è una ragazza che gli raccomanda di "fare attenzione".

Nel video si vede come il ragazzo non spinga mai troppo sull'acceleratore ma non appena lo fa, perde il controllo della macchina e si schianta contro il guardrail. Dopo aver imprecato a voce alta più volte, il conducente ha chiesto alla sua compagnia di viaggio se stesse bene, prima di uscire per ispezionare il veicolo. Se i due giovani sono usciti illesi dalla collisione, non è stato così per la Ferrari: la parte anteriore-destra della vettura è andata completamente a pezzi e il cofano è rimasto piegato e deformato. "Spero proprio che l’assicurazione di questo idiota sia superiore alla sua stupidità” si legge in uno dei commenti del video pubblicato su YouTube.