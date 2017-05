Nives Meroi e suo marito Romano Benet. Sono loro, entrambi italiani, la prima coppia ad aver scalato insieme tutti i 14 Ottomila della Terra. Un nuovo successo del nostro alpinismo raggiunto oggi quando i due si sono abbracciati, alle nove locali, sulla vetta dell’Annapurna in Nepal (8091 metri). Era questa l'ultima cima che mancava alla loro collezione da record. A dare notizia dell’obiettivo raggiunto dai due alpinisti è stata Leila Meroi, in contatto con la sorella. Entrambi friulani di 55 anni, Nives e Romano sono impegnati ora nella discesa a valle.

L'impresa da record dei due alpinisti italiani.

Nives e Romano sono saliti sulla cima dell’Annapurna dalla via normale ma con una variante per evitare i passaggi più pericolosi. Da molti anni nessuno aveva più scelto quell’itinerario, giudicato faticoso. Tutte le scalate sono state compiute senza le bombole di ossigeno e in stile alpino, cioè senza l’ausilio di portatori locali d’alta quota. Cinque i campi d'alta quota che hanno allestito lungo la scalata che li ha fatti entrare nella storia dell'alpinismo. “È stata la salita più impegnativa ma anche la più bella. L'ascensione dell'Annapurna incarna in pieno il nostro modo di vivere la montagna: abbiamo lavorato di squadra con gli spagnoli, pestato neve alta fino alla cintola, portato su e giù la nostra tenda, faticato tantissimo”, ha raccontato Nives alla sorella Leila.

La malattia di Romano Benet e la rinuncia della moglie Nives.

La scalata della coppia italiana ai 14 Ottomila della Terra è iniziata nel 1994. La prima vetta raggiunta fu quella del Nanga Parbat, in Pakistan. Poi a un certo punto i due coniugi sono stati costretti a fermarsi per una malattia di Romano. Durante la scalata al Kangchenjunga Romano entrò in difficoltà e i due si ritirarono rientrando alla base. Negli anni successivi, in seguito a una diagnosi di aplasia midollare, l'alpinista ha subito due trapianti di midollo osseo, che lo hanno costretto a fermarsi per circa due anni. La moglie Nives ha deciso di sospendere tutte le spedizioni (rinunciando a diventare la prima donna a raggiungere la vetta di tutti gli Ottomila) e assisterlo fino al 2012 quando sono tornati, di nuovo insieme, sulle vette più alte del mondo.