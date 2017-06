Potrebbe essere l'idea alla base di un film ma invece è tutto vero: durante l'anno non sono state raggiunte le ore necessarie previste dal piano di studio, così docenti e studenti di un istituto superiore di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dovranno tornare in classe anche a luglio per recuperare le ore di lezioni perse durante l'inverno. Dopo essersi salutati per la fine dell'anno scolastico, quindi, circa 1200 studenti e 120 professori dell’Istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci” torneranno in aula a metà luglio per una settimana, dal 17 al 22, come disposto dal preside Fernando Cannizzo, d’intesa con il consiglio d’istituto e col consiglio dei docenti.

La singolare vicenda nasce nel periodo invernale quando la dirigenza scolastica decise di ridurre le ore di lezione a dicembre e a gennaio per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento della scuola. Una decisione che fece partire un esposto al Ministero dell'istruzione da parte di due docenti della stessa scuola che ipotizzavano un danno erariale dalla riduzione dell'orario di lezione e chiedevano una ispezione ministeriale.

L'ispezione effettivamente c'è stata e ha sancito che non erano state raggiunte le ore sufficienti previste dall'ordinamento per l'anno scolastico. Questi risultati però sono stati notificati solo il 23 giugno scorso e al preside non è rimasto che richiamare in classe alunni e docenti, revocando anche le ferie già concesse, per raggiungere il montante ore previsto. La decisione ovviamente ha scatenato le proteste dei docenti e anche dei genitori degli alunni, alcuni preoccupati per le vacanze già prenotate altri per i risultati della maturità dei figli, e si prevedono nei prossimi giorni decine di ricorsi.