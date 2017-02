Non sembra esserci pace per lo studente di Moncalieri, in provincia di Torino, sorpreso a vendere merendine ai compagni di scuola durante la ricreazione in classe e per questo al centro di una polemica tra chi lo ha premiato per lo spirito imprenditoriale e chi lo ha punito per un comportamento non consentito. Dopo la sospensione, decisa dalle autorità scolastiche e seguita al fatto, e il 6 in condotta, per il ragazzino delle superiori infatti ora è arrivata anche una salatissima multa da parte dei vigili urbani del comune torinese. A darne notizia è il quotidiano La Stampa, sulle pagine locali.

Secondo la polizia municipale, infatti, il ragazzo vendendo snack abitualmente ai compagni di scuola avrebbe violato le leggi sul commercio e quindi va sanzionato. Per lui una contravvenzione di poco superiore ai 5mila euro per commercio illegale. Un cifra enorme e che rappresenta sicuramente ben più di quanto guadagnato dal ragazzo in due anni di vendita di merendine. La multa è stata recapitata qualche giorno fa a casa del giovane e probabilmente avrà fatto infuriare ancora di più i genitori che già hanno denunciato un accanimento contro il loro figlio decidendo per questo anche di cambiargli scuola.

Attorno al ragazzo del resto da tempo si è scatenata una battaglia tra chi è pro e chi è contro i suoi commerci in classe messi in atto per guadagnare qualche spicciolo attraverso merendine comprate nei discount e rivendute a scuola a prezzi inferiori di quelli dei distributori automatici. La Fondazione Luigi Einaudi di Roma ad esempio lo ha premiato per lo spirito imprenditoriale con una borsa di studio, mentre l'istituto no ha voluto sentire ragioni così come alcun studenti che hanno anche organizzato niente una manifestazione di protesta contro ogni premio al giovane