Ha appena trenta giorni di vita, ma è già ambasciatrice. E che ambasciatrice! Si è svolta oggi nel Comune di Villasalto (CA), la cerimonia di nomina di “Piccola Ambasciatrice di Pace” per Nicole Serrao, la bimba sarda, prima nata in Italia, a Capodanno, esattamente allo scoccare della mezzanotte. nella La cerimonia è stata organizzata dalla ‘Federazione delle donne per la pace nel mondo’ (Wfwp), movimento internazionale che da diversi anni lavora in oltre di 120 Paesi “per il conseguimento della pace, attraverso il ruolo della donna, superando barriere razziali, culturali, politiche e religiose”. L’evento ha ottenuto il consenso delle Amministrazioni locali. Paolo Maxi, sindaco del paese di cui è originaria la piccola, e il collega di Monserrato – luogo di nascita – Tomaso Locci, hanno da subito aderito. “Una grande partecipazione – ha detto all'Ansa la presidente della Federazione, Flora Grassivaro – tutti hanno voluto essere accanto a Nicole”

L'iniziativa organizzata dalla Wfwp ha preso vita 17 anni fa a Padova, in collaborazione con l'amministrazione cittadina e l'Azienda ospedaliera, e dal 2004 si è poi estesa a livello nazionale coinvolgendo città come di Torino, Roma, Milano, Bordighera, Agrigento, Pordenone, Gradisca d'Isonzo e Prato. Consegnato alla neonata un attestato ricordo. "Questo omaggio – spiega il sodalizio – vuole essere un augurio di pace e fratellanza che dalla primo nata si possa propagare a tutte le generazioni, creando un piccolo tassello da aggiungere all'impegno per la costruzione di una nuova ‘cultura del cuore'".

La piccola Nicole pesava 2 chili e 460 grammi ed era lunga 43 centimetri quando è nata. La madre Ilaria era entrata nel Reparto, diretto dal professor Gian Benedetto Melis, alle 20:38 già in travaglio, partorendo a mezzanotte in punto.