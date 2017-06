Nicola Trainotti, un ragazzo di soli 17 anni di Rovereto, è morto in seguito a un drammatico incidente in moto dalle cause ancora tutte da accertare: nelle ultime settimane era impegnato con gli studi per sostenere l'esame di maturità all’istituto Alberghiero di Varone e ieri era uscito di casa intorno all'ora di pranzo per andare a fare delle fotocopie per la tesina: aveva inforcato la sua moto Honda 125, acquistata poco più di un anno fa, e si era immesso sulla strada, svoltando verso via Ronchi. E' qui che si è consumata la tragedia. Alla centrale operativa del 118 l’allarme è arrivato intorno alle 13.30: inizialmente non sembrava una cosa seria. Ma quando sono arrivati i soccorritori si è capito che la situazione stava precipitando. Nicola sarebbe morto poco dopo.

A stabilire le cause dell'incidente saranno i carabinieri: per il momento l'unica cosa che appare certa è che nessun altro veicolo è stato coinvolto. Secondo i quotidiani locali è inoltre improbabile che Nicola sia stato tradito da qualche asperità sull’asfalto, probabilmente si è sbilanciato per qualche motivo dopo aver visto arrivare un altro mezzo a distanza. I segni sull’asfalto dicono che ha frenato, e che poi è caduto. La moto è finita a terra di lato ed è scivolata in avanti. Un incidente apparentemente banale, simile a molti altri che coinvolgono motociclisti che però subito dopo si rialzano solo un po' ammaccati. La sfortuna ha voluto però che il giovane finisse con il torace contro il manubrio. E' stato quel colpo a ucciderlo.