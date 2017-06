Allerta massima questa mattina a Newcastle, in Inghilterra, dove un uomo armato di coltello ha preso in ostaggio alcune persone teendole sotto minaccia all'interno di un ufficio pubblico. Si tratta di dipendenti del Job Centre Plus locale, un’agenzia statale che aiuta le persone a trovare lavoro. L'uomo armato, che si è presentato in ufficio appena dopo l'apertura, sarebbe una persona già conosciuta ai dipendenti per altri gesti violenti e per questo l'episodio è trattato dagli agenti come un gesto isolato e non un atto di terrorismo. Dopo ore di apprensione l'uomo ha rilasciato tutti ed è rimasto solo all'interno.

La stessa polizia del Northumbria su twitter ha confermato che non ci sono elementi per ritenere possa trattarsi di terrorismo anche se per precauzione l'area è stata isolata così come sono state chiuse alcune strade e la stazione metro nelle vicinanze dell'ufficio. Evacuato anche un dormitorio per studenti poco lontano. La polizia locale assicura anche che non ci sono persone accoltellate né feriti e che sta parlando con l'uomo armato di coltello. Secondo i giornali inglesi al'intero dell'ufficio al momento del fatto vi erano sei dipendenti minacciati di morte dall'uomo con un coltello. Secondo altre fonti cinque di loro sarebbero stati poi liberati all'arrivo degli agenti, ma almeno uno sarebbe rimasto all'interno. Poi tutti son usciti sani e salvi. Un giornalista locale che si trova sul posto ha confermato che è arrivata anche un'ambulanza ma non aveva le sirene accese.

"La polizia è stata chiamata al Job Center Plus, di Clifford Street a Byker, alle 8 di venerdì 9 giugno dopo le segnalazioni di un uomo che causava disturbo. Gli agenti si sono recati sul posto e hanno trovato l'uomo armato con un coltello all'interno dei locali con diversi membri del personale costretti a rimanere dentro. Altri membri del personale invece sono riuscirti a uscire" ha spiegato la polizia, aggiungendo: "Sulla scena sono arrivati i negoziatori della polizia e le strade intorno ai locali sono state chiuse per precauzione". "La polizia è consapevole del fatto che esiste molta preoccupazione dopo i recenti incidenti di terrorismo a Manchester e Londra ma non ci son elementi che collegano questo caso al terrorismo" hanno concluso