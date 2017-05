in foto: Tom McDonald

Tom McDonald è un uomo di New York City che ha una missione speciale: spargere le ceneri del suo caro amico, Roy Riegel, nei gabinetti di sedici diversi stadi di baseball negli Stati Uniti. Tom e Roy erano infatti amici d’infanzia. Sin da ragazzini avevano seguito i Mets, la squadra locale, non perdendo quasi neanche un incontro giocato in casa. Purtroppo, l’8 aprile 2008, giorno di inaugurazione dell’ultima stagione che i Mets avrebbero giocato nel loro stadio storico di Queens, Roy non si è svegliato. E’ morto nel sonno.

La missione di Tom è iniziata proprio quel giorno: portare le ceneri dell’amico di una vita in tutti gli stadi dove gioca la squadra del cuore. Le ha disperse in Arizona e nel Missouri, nel Michigan e in Canada, in Ohio e in Pennsylvania. E di ogni “cerimonia” tiene un diario, che condivide con gli altri amici. "So che le persone potrebbero pensare che sia strano, e se fossero cenere di altri, sarei d'accordo", ha detto Tom McDonald al New York Times. "Ma per Roy, questo è il tributo perfetto: lui infatti era un idraulico, oltre che un grande fan di baseball".

Ogni cerimonia di “dispersione” avviene, come detto, nei gabinetti degli impianti: Tom spiega: “La cerimonia avviene rigorosamente mentre una partita è in corso. Tiro lo sciacquone in modo che l’acqua sia pulita, e ci metto un pizzico delle ceneri di Roy, poi tiro di nuovo lo sciacquone, e i resti di Roy cominciano il loro viaggio nelle tubature degli stadi. Non è un caso che fosse uno straordinario idraulico”.

Dopo quasi 10 anni a Tom resta ormai solo un pizzico delle ceneri che i familiari di Roy gli hanno concesso per completare la sua impresa. Ma ormai è quasi fatta: l’ultima parte di ciò che resta del suo caro intende portarla nello stadio della Carolina del nord dove fu girato nel 1988 il famoso film “Bull Durham”. Hank Riegel, fratello di Roy, assicura che il defunto apprezzerebbe il gesto: “Beh certo che sì. Non c’è stata mai una volta che Roy ha seguito le regole!”.