Il sindaco di New York Bill De Blasio ha deciso di aumentare le tasse locali ai più ricchi per finanziare i lavori di sistemazione della metropolitana cittadina. Una proposta che, ovviamente, sta già scatenando diverse polemiche. De Blasio – sommerso dalle critiche per la crisi della metro a causa di continui ritardi, incidenti e lamentale dei viaggiatori – conta con la tassa extra di poter pagare gli interventi straordinari di sistemazione della rete di trasporti sotterranea di New York ma anche di riuscire a dimezzare il costo dei biglietti e degli abbonamenti per circa 800.000 concittadini meno abbienti.

La misura proposta dovrebbe generare un totale di 800 milioni di dollari di risorse – “Piuttosto che caricare i costi sulle famiglie che lavorano e che ogni giorno usano la metro, stiamo chiedendo ai più ricchi di pagare un po' di più per realizzare un sistema di trasporti degno del XXI secolo”, è quanto ha spiegato il sindaco. Nel complesso, secondo De Blasio, la misura proposta dovrebbe generare un totale di 800 milioni di dollari di risorse che verrebbero dall'aumento delle tasse a meno dell'1 percento dei residenti. Nei dettagli, l'aliquota dell'addizionale comunale passerà dal 3,9 percento al 4,4 percento per coloro che hanno un reddito annuo superiore ai 500.000 dollari e sulle coppie che guadagnano più di un milione.

Il braccio di ferro tra De Blasio e il governatore di New York Andrew Cuomo – L’idea del sindaco divide anche lo stesso partito democratico newyorchese e si inserisce nel braccio di ferro con il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo. Sindaco e governatore, che entrambi a quanto pare potrebbero pensare alla corsa per la Casa Bianca nel 2020, da tempo litigano a distanza sul sistema di trasporto pubblico della metropoli, scaricandosi a vicenda le responsabilità.