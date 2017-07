"Non è al momento ipotizzabile alcuna correlazione tra vaccino e autismo". Così la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta avanzata da un genitore di ricevere un indennizzo a favore del figlio, minorenne ed autistico, patologia questa sviluppata secondo loro proprio dopo essere stato sottoposto a vaccinazione antipolio. Una decisione, questa, destinata a far discutere, soprattutto alla luce del decreto sull'obbligo dei vaccini a scuola, già approvato in Senato e ora all'esame della Camera. Nello specifico, la sesta sezione civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal padre contro la sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno aveva già negato il risarcimento al bambino.

Secondo l'uomo, il figlio avrebbe contratto una "encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccini e con sindrome autistica" a causa della terapia vaccinale che gli era stata somministrata e proprio per questo si era rivolto ai giudici. La Cassazione, dunque, non ha fatto altro che confermare le conclusioni dell'appello, secondo le quali, sulla base di una perizia tecnica svolta nel corso del processo, si poteva escludere "il nesso di causalità tra la vaccinazione subita e la malattia". "Ci troviamo di fronte a una patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, – hanno affermato i rappresentanti della Suprema Corte – di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti". Secondo la consulenza richiesta dal tribunale, "vi concorre un possibile ruolo di fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell'autismo con quella della vaccinazione Sabin nella popolazione".

Soddisfazione per la decisione è stata espressa dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che ha sottolineato come la tesi dell'esistenza del nesso tra vaccino e autismo "è stata smentita in questi anni prima di tutto dalla comunità scientifica mondiale e adesso anche dal diritto e dalla giustizia grazie alla sentenza della Corte di Cassazione. Rivendichiamo la bontà del decreto vaccini, ora all’esame della Camera, per innalzare velocemente l’immunizzazione di massa in Italia, calata in modo preoccupante soprattutto a causa del dilagare di queste tesi anti scientifiche. Ecco perché è importante riconoscere, a prescindere dalle appartenenze politiche, che non esiste nessuna correlazione tra i vaccini e le malattie dello sviluppo".