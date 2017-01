Può capitare a tutti di fare qualche infrazione al codice della strada perdendo dei preziosi punti sulla patente di guida ma quello che è arrivato a fare un ragazzo trevigiano ha dell'incredibile. Il 19enne, fresco patentato, infatti in appena sei minuti ha commesso decine di infrazioni per le quali i carabinieri hanno chiesto la decurtazione di ben 138 punti dalla patente. Come racconta Il Mattino di Padova, ancora più singolare è la giustificazione del ragazzo dopo essere stato beccato. Agli agenti infatti ha spiegato che era in ritardo per l'orario di rientro a casa che gli avevano imposto i genitori quando gli hanno affidato la vettura .

Tutto è nato quando il giovane si è imbattuto in un posto di blocco dei carabinieri ma invece di fermarsi si è dato alla fuga. Così è scattato un inseguimento che ha permesso ai militari di individuare la targa del veicolo ma non di fermare l’autista. Proprio all’indomani, però, l'auto è stata nuovamente individuata in strada e fermata con a bordo il giovane che, messo alle strette, ha confessato tutto. "Mio padre mi stava chiamando già da un’ora ed io preso dal panico sono fuggito, invece di fermarmi" ha spiegato il 19eenne. Ora il suo avvocato chiede che venga applicata la violazione più grave di 20 punti assorbendo così anche tutte le altre violazioni contestate dai carabinieri.