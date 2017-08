Un bimbo appena nato è stato sottoposto a un immediato intervento chirurgico subito dopo il parto perché i medici di sono accorti che in pancia aveva un fratellino gemello più piccolo ma completo di cervello, braccia e gambe. Si tratta si uno dei circa 200 registrati al mondo di cosiddetto Fetus in fetu, una rara condizione dello sviluppo embrionale nella quale i tessuti che formano un feto crescono e si differenziano all'interno del corpo di un gemello normalmente sviluppato.

Il raro evento è avvenuto in India e ha visto protagonista un piccolo nato da una ragazza 19enne di Mumbra nello stato del Maharashtra. La massa di circa 7 centimetri per 152 grammi che rappresentava il gemello parassita è stata rimossa dai medici e il bimbo ora sta bene e si sta riprendendo. "Ho potuto vedere le ossa degli arti superiori e inferiori del feto, ma la cosa singolare era che una piccola testa con il cervello dentro" ha raccontato il medico che ha guidato l'equipe, il dottor Thorat, aggiungendo: "Tuttavia, questo gemello parassita non aveva un osso del cranio"