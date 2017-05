Dopo una notte di interrogatorio da parte di carabinieri e del pm, ha confessato la 34enne fermata nell'ambito dell'indagine sul neonato ritrovato martedì abbandonato in strada a Settimo Torinese e morto qualche ora dopo in ospedale. "Sì, sono io la donna che cercate. Sono io la mamma del neonato", avrebbe ammesso la donna, Valentina Ventura, che abita proprio in un palazzo nella stessa strada del ritrovamento, in una tranquilla zona residenziale della cittadina dell'hinterland torinese. I militari dell'Arma e il procuratore di Ivrea che si occupa del caso, Giuseppe Ferrando, la ritengono ora colpevole dell'omicidio aggravato del neonato partorito nelle prime ore di martedì.

L'ipotesi da parte degli inquirenti è agghiacciante. La donna avrebbe gettato il neonato, appena dopo averlo partorito in casa, dalla sua abitazione: da una finestra o dal balcone del palazzo. Il neonato era stato poi ritrovato da un netturbino sull'asfalto di via Turati, avvolto in un asciugamano, sporco di sangue e con il cordone ancora attaccato. L'uomo aveva immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto era accorsa subito un'ambulanza che aveva trasportato il piccolo all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, ma per il neonato è stato tutto inutile ed è morto poco dopo.

Dopo aver accertato che il bimbo era stato partorito da poche ore, i carabinieri si erano subito concentrati sui residenti della zona e in poche ore avevano individuato la donna che alcuni avevano indicato come incinta anche se lei sembra avesse sempre negato la gravidanza. La 34enne, che abita in un palazzo proprio di fronte al punto in cui è stato ritrovato il corpicino ancora in vita, prima ha negato ogni addebito ma durante la notte è crollata e ha confessato. La donna non ha chiamato in causa altre persone e al momento non sono emerse responsabilità da parte di terzi, per questo gli inquirenti per ora sembrano convinti che la donna abbia fatto tutto da sola.