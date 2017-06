Dare alla luce un bimbo che supera i 4 kg di peso è una cosa abbastanza singolare. Pensare che in giro per il mondo ne esistono alcuni che arrivano a toccare il doppio del peso appena nati, può lasciare perplessi. Invece è proprio così.

1 – Jasleen, 6,1kg.

Il 26 luglio del 2013, a Lipsia in Sassonia è nata una femminuccia di nome Jasleen, che al momento della nascita pesava 6,1 chili per 57,4 centimetri di lunghezza. Jasleen detiene il record di neonata più grande mai partorita in Germania: il precedente era infatti Jihad, un bimbo nato a Berlino nel 2001 che pesava 5,9 chili.

2 – La bimba di Maxime Marin, 6,2kg.

Qualche giorno dopo Jasleen, all'ospedale di Denia, in provincia di Alicante, è nata una bambina che pesava ben 6.2 kg, il neonato più grande mai venuto alla luce in Spagna. La madre della piccola si chiama Maxime Marin ed è una cittadina britannica: ha altri tre figli tutti nati di oltre 4,5 kg.

3 – Joel Brandon, 6,350kg.

Il bimbo è nato 9 maggio del 2013 ad Orem, nello stato Usa dello Utah, tramite parto cesareo. La mamma, Sara Brandon, ha anche due gemelline di due anni che quando sono nate pesavano solo un chilo e ottocento grammi, e per mesi hanno indossato gli stessi pannolini del fratello “minore”.

4 – Avery Ford, 6,4 kg.

Maxxzandra Ford non si era neanche resa conto che nel suo grembo stava crescendo un bimbo che sarebbe arrivato a pesare 14,1 pounds, ovvero 6 kg e 400 grammi. Pensava semplicemente di essere ingrassata. Il marito, Allen Denton, però l’ha convinta a fare il test di gravidanza il cui risultato ha fatto dileguare ogni dubbio: c’era un neonato in arrivo. Avery è nato il 29 gennaio del 2015 29 gennaio scorso al St. Joseph’s Women’s Hospital di Tampa, Florida.

5 – Il bimbo di Firdous, 6,7 kg.

Quando Firdous Khatun si è recata in ospedale per far nascere il suo nono figlio, stava lavorando fino a 15 minuti prima. Il ‘piccolo' è diventato il più neonato più grande dell'India. Gli altri figli della donna, che pesa 171 chili, alla nascita non hanno mai superato i 4 chili.

6 – Stephon Hendrix Louis-Jean, 6,7 kg.

Il quinto figlio di Marie Michel è entrato a far parte del libro dei record. Nel 2011, Michel ha dato alla luce un neonato che ha pesato 6,718 kg al William W. Backus Hospital, in Connecticut. I funzionari dell’ospedale hanno detto che il neonato, Stephon Hendrix Louis-Jean, ha battuto il record degli ultimi 18 anni per essere stato il bimbo non solo più grande ma anche il più lungo: ben 58,42 centimetri.

7- JaMichel,7,25 kg.

Nel 2011 Janet Johnson ha dato alla luce JaMichael, un bimbo del peso di 16 libbre, più del doppio del peso medio di un neonato, all'ospedale di Good Shepherd a Longview, Texas.

8 – Sammisano Otuhiva 7,3 kg.

Sammisano Otuhiva è nato a San Francisco nel mese di agosto 2014. Attualmente è il bambino più grande mai nato nello stato della California!

9 – Stephen Lyttle, 7,48 kg.

Stephen Lyttle si è aggiudicato il titolo di neonato da record in Australia. Oggi, ha 50 anni, è alto 1,86 metri e pesa 97 kg. E’ decisamente proporzionato alla sua stazza da piccolo: nacque al Kempsey Hospital il 26 gennaio del 1963. Il suo primato non è mai stato superato.

10- Ademilton dos Santos, 7,7 kg.

Era il 2005 quando Ademilton nacque all'Albert Sabin Maternity Hospital di Salvador, in Brasile. L'associazione dei ginecologi locali ha poi stabilito che si tratta del bambino più grande mai nato nel paese. Alla nascita pesava quanto un bambino di sei mesi.

11- Nadia Khalina, 7,75 kg.

Nata il 26 settembre 2007 nel reparto maternità della città siberiana di Barnaul, Nadia è stata il dodicesimo figlio di Tatyana Khalina. E sicuramente tra tutti quella che ha sconvolto di più la famiglia, proprio a causa del suo enorme peso.

12 – Il neonato più pesante del mondo: 8,7 Kg!

Difficilmente battibile il record di questo piccoletto nato il 21 settembre 2009 a Medan, nel nord dell'isola di Sumatra, in Indonesia. Il bimbo, venuto alla luce grazie ad un parto cesareo, era lungo 62 centimetri e pesava 8,7 kg, cioè il peso medio di un bambino di un anno.