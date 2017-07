Un bambino di appena 18 giorni di vita è morto pochi giorni dopo aver contratto un virus mortale da qualcuno che aveva un herpes alla bocca. E' accaduto a Detroit, negli Stati Uniti, e a renderlo noto con uno straziante post su facebbok è stata la madre Nicole Sifrit: "Mariana Reese Sifrit, la nostra principessa, è volata in cielo mentre era tra le braccia della mamma e del papà".

La bimba è nata il primo luglio. Pochi giorni più tardi, al matrimonio del padre e della madre, qualcuno avrebbe dato un bacio alla piccola: un gesto d'affetto assolutamente normale che però si è tramutato in tragedia. Dopo un paio d'ore infatti Mariana ha cominciato a piangere e a mostrare i segno di un malessere in corso. Portata in ospedale, i medici hanno immediatamente scoperto che aveva contratto un virus molto pericoloso.

Gli esami hanno appurato che si trattava di meningite virale e che a causarla era stato il contatto con l'herpes, malattia dalla quale non erano affetti né il padre né la madre. Era stato qualcun altro – un parente o un amico – a trasmettergli la patologia, che giorno dopo giorni si è aggravata fino a provocarne la morte.