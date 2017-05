TRIESTE – Una bambina neonata è stata trovata abbandonata in un giardino a Trieste, all'interno di un complesso condominiale in via Costalunga. La segnalazione è giunta agli operatori del 118 intorno alle ore 13.30 da una donna, che si trovava nella zona assieme ai propri cani e a sua figlia. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo, in gravi condizioni. La segnalazione si è diffusa anche attraverso un gruppo di cittadini triestini su Facebook.

Secondo le prime informazioni, la piccola, al momento del ritrovamento attorno alle 14, era nata da pochissimo, ma con lei non c'era traccia di nessun adulto. La neonata che pare fosse in una borsa di plastica (di quelle utilizzate per la spesa), era abbandonata su un cumulo di calcinacci, scrive il Piccolo di Trieste.

La neonata è stata trovata abbandonata in un'area pubblica, ed è stata trasportata dal 118 al Burlo Garofolo, dove – comunica l'istituto pediatrico, è ricoverata nella sezione di Terapia Intensiva Neonatale. La bambina – prosegue Il Burlo – versa in condizioni gravissime, e i medici si sono riservati la prognosi. Accertamenti sono stati avviati dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo giuliano, che sulla vicenda mantiene il più stretto riserbo.