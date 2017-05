Ogni giorno si sveglia e dopo aver allattato il suo piccolo al seno, prende il tiralatte e ne riserva un po' anche al padre che se lo beve a colazione. È la trovata di una donna britannica di 30 anni, Jill Turner, che dopo aver constatato di avere latte al seno in abbondanza dopo l'ultima gravidanza ha deciso di sfruttarlo per fare un tentativo con la malattia del padre, il 64enne Fred Whitelaw. All'uomo infatti da poco tempo è stato diagnosticato un cancro allo stomaco e, insieme alle normali terapie mediche previste, la famiglia ha deciso di provare anche questo metodo alternativo.

L'idea della donna, residente a Rugby, nel Warwickshire, è arrivata dopo aver letto su un giornale delle proprietà curative del latte materno e la capacità di aiutare a uccidere le cellule cancerose. "Sono rimasto sconvolta quando ho saputo della diagnosi di mio padre, volevo aiutarlo in qualunque modo e quando ho letto la notizia h cominciato a dargli il mio latte materno" ha raccontato la 30enne. anche se no ci son ricerche scientifiche che indicano che il latte materno può trattare il cancro intestinale, Fred dal suo canto ha spiegato di non avere niente da perdere e dunque di essersi sottoposto volentieri a questo esperimento familiare. "Quando vedrò l'oncologo per i nuovi controlli sarà interessante vedere se ci sono stati dei cambiamenti" ha spiegato il 65enne .