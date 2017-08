in foto: Museo delle navi di Nemi

Una storia a dir poco travagliata, quella del Museo delle Navi Romane di Nemi, vicino Roma. Costruito per dare una casa alle immense navi ritrovate tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso, quindi concepito con tutti i criteri dell'architettura razionalista dell'epoca, chiuso poi dopo un terribile rogo che distrusse le imbarcazioni fino al 1953, aperto e richiuso infinite volte fino al degrado degli ultimi tempi, finalmente riapre dopo la ristrutturazione.

E così tornano a risplendere le navi dell'imperatore Caligola, dopo anni complicati. La direttrice del Polo Museale del Lazio, l'archietta Edith Gabrielli, ha dichiarato a Repubblica

Quando sono entrata in carica, nel 2015, era appena uscito un dossier che denunciava le pessime condizioni del Museo, un peccato per un'opera architettonica di grande pregio. Abbiamo preso in mano i disegni originali di Morpurgo e lavorato seguendo la sua sensibilità. Questo è solo l'inizio vogliamo portare eventi qui e far sì che il Museo torni ad essere un polo culturale in un territorio di clamorosa bellezza come questa.

Grazie ai fondi di programmazione triennale a disposizione per i 43 siti del Polo Museale del Lazio, è stata approntata un'iniziativa di valorizzazione che è stata presentata ieri, tra cui diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al riallestimento delle navi. Tutte eazioni che hanno finalmente permesso di restituire gli spazi del Museo, che oltre alle copie delle navi espone una sezione archeologica sulla protostoria e sugli insediamenti nel territorio lacustre in età repubblicana.

Informazioni.

Museo Nazionale delle Navi Romane

via del Tempio di Diana, 13, Nemi.

Tutti i giorni dalle 9 alle 19, biglietto 3 euro. Tel. 06 9398040