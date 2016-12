Una delle città più bigotte dell'Australia, anche conosciuta come Bible Belt, ha conquistato il gradino più alto del podio tra quelle in cui vengono acquistati in gran numero giocattoli sessuali. Toowoomba – questo il nome della città del Queensland – secondo un recente studio condotto dal rivenditore online Femplay, risulta essere il luogo australiano in cui i sex toys hanno maggior successo, e questo in barba a una delibera del sindaco di divieto assoluto del porno emessa pochi mesi fa.

"Il risultato ci sorprende – ha commentato in un comunicato stampa Femplay – ma siamo assolutamente orgogliosi di coronare Toowoomba come la città più sexy di tutta l'Australia". Paul Antonio, sindaco della città, per il momento ha preferito non commentare la notizia, ma alcuni collaboratori hanno fatto trapelare un certo nervosismo. Il primo cittadino nei mesi scorsi si era infatti battuto per "liberare" Toowoomba dalla pornografia, con tanto di manifestazioni di piazza.

Con una vastissima gamma di giocattoli sessuali, Femplay risulta essere uno dei siti più apprezzati da coloro che vogliono acquistare falli di gomma, bambole gonfiabili e altri giochi erotici.