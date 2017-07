Minden: è questo il nome di una nave affondata nel settembre del 1939 nell'Oceano Atlantico, a quasi 190 chilometri di distanza dalle coste dell'Islanda. Il relitto dell'imbarcazione – che molto probabilmente trasportava l'oro che i nazisti avevano ritirato dalle banche del Sud America – è stato identificato a quasi 80 anni di distanza dalla società britannica "Advanced Marine Services" e – stando a quanto spiegano i tabloid inglesi – conserverebbe 4 tonnellate d'oro per un valore di 110 milioni di euro. Non tutti gli storici concordano sulla presenza del tesoro, ma le spese effettuate per il recupero del vascello fanno pensare che effettivamente a bordo vi sia qualcosa di molto prezioso.

A bordo della nave ci sarebbe una cassa piena d'oro.

L'oro sarebbe custodito in una cassa nella stiva della nave e adesso la compagnia intende recuperarlo e portarlo in Gran Bretagna. Fino ad ora, però, gli archeologi marini della società non hanno potuto appurare se a bordo ci sia davvero il tesoro, poiché non hanno ottenuto il permesso di sostare nelle acque territoriali islandesi per condurre le ricerche. Secondo i media islandesi quando la guardia costiera ha chiesto all'equipaggio della Seabed Constructor, nave affittata per portare a termine le indagini, perché si trovasse lì, ha ricevuto risposte piuttosto vaghe: "Hanno affermato che stavano cercando un relitto della Seconda guerra mondiale ma che non ci potevano dire di più" ha raccontato Georg Lárusson, comandante della guardia costiera. Spetterà ora ai funzionari islandesi rilasciare una dichiarazione su chi sia il proprietario del relitto ed eventualmente permettere la sua rimozione.

Secondo quanto ricostruito da alcuni storici la SS Minden sarebbe salpata dal Brasile il 6 settembre 1939 dopo essere stata caricata d'oro dai funzionari del Banco Germanico, una filiale della banca tedesca Dresdner. Quando l'imbarcazione fu individuata dagli incrociatori britannici HMS Calypso e HMS Dunedin, Adolf Hitler ordinò al capitano della Minden di affondarla per non permettere alla Royal Navy di impadronirsi del carico.