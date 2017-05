Un vecchio maggiolino bianco come se ne vedevano tanti alcune decenni fa ma sepolto sotto diversi metri di terra quasi all'altezza dell'acqua, proprio sull'argine del fiume. È la singolare scoperta che da alcuni giorni sta suscitando la curiosità di escursionisti e passanti ma anche delle amministrazioni locali tra i centri svizzeri di Claro e Arbedo, lungo l'argine del fiume Ticino, nei pressi di Bellinzona, nel Canton Ticino. la vettura , probabilmente lì da decenni ma nascosta dalla terra e dai detriti, è tornata alla luce improvvisamente a causa delle piogge e di qualche smottamento.

Su come abbia fatto il maggiolino ad arrivare lì e in quella posizione resta però un mistero. "Il maggiolino è visibile solo da una decina di giorni. Probabilmente la terra ha ceduto, facendolo riemergere" ha spiegato Teo Camponovo, kayakista che percorre abitualmente il fiume e che ha documentato l'originale scena con un video. "Sono già in diversi ad averla notata anche perché dall'altra parte del fiume c'è una spiaggetta in cui la gente si reca per prendere il sole e per rilassarsi. Passando di lì, si ha una sensazione strana. Come se fosse saltato fuori un pezzo di storia dal passato. Tutti si chiedono come quella macchina possa essere finita lì" ha aggiunto l'uomo avanzando l'ipotesi che "possa essere stata trascinata a valle da una buzza", cioè una piena del fiume.

"È difficile trovare spiegazioni al momento. Quel posto, tra l’altro, si trova in una porzione di terreno in cui i confini non sono particolarmente tracciati. È un po’ una terra di nessuno" ha ammesso anche il direttore del Dicastero opere pubbliche e ambiente di Bellinzona che è stato coinvolto nel caso per il suo ruolo. Ora l'auto infatti andrà rimossa dalle autorità ma anche su questo punto bisognerà trovare il metodo giusto.