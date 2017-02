Nel quarto trimestre del 2016 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. I dati sono stati diffusi questa mattina dall'Istat, che inoltre ha rilevato che la variazione acquisita per il 2017 è parti al +0,3% e, secondo quanto spiega l'istituto di statistica, questa variazione acquisita sarebbe la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno. "Nel quarto trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% nei confronti del quarto trimestre del 2015", si legge nel rapporto diffuso stamane. "Nel 2016 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,0%. La variazione annua del Pil stimata sui dati trimestrali grezzi è invece pari a +0,9%", prosegue l'Istat. Nel Documento programmatico di bilancio diffuso lo scorso ottobre, il governo Renzi aveva stimato per il 2016 un rialzo del Pil dello 0,8%, una variazione del +0,1% rispetto allo 0,7% del 2015. Il dato comunicato invece oggi è quindi leggermente superiore alle stime italiane e in linea con quelle dell'Unione europea.

Inoltre, l'Istat ha rilevato che "dal lato della domanda vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta. Nello stesso periodo il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,5% negli Stati Uniti, dello 0,6% nel Regno Unito e dello 0,4% in Francia. In termini tendenziali, la crescita è stata del 2,2% nel Regno Unito, dell'1,9% negli Stati Uniti e dell'1,1% in Francia.

Per quanto riguarda invece la Germania, nel corso del 2016 anche l'economia tedesca è cresciuta rispetto all'anno 2015 e nel quarto trimestre il Pil ha subito una variazione del +0,4% e una crescita totale annua del +1,9%, stando ai dati diffusi dall'ufficio federale di statistica. Per quanto riguarda l'inflazione, in Germania risulta essere in salita, all'1,9% sull'anno, con la rimonta dei prezzi dell'energia e degli alimentari.