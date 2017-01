in foto: Foto di repertorio.

Più incidenti, ma meno morti sulle strade. Si potrebbe riassumere così l'anno 2016 dal punto di vista della sicurezza stradale. In un rapporto pubblicato questa mattina dalla Polizia Stradale, nel corso dell'anno appena conclusosi gli agenti delle forze dell'Ordine hanno accertato complessivamente 2.078.097 infrazioni al codice della strada, ritirato 44.587 patenti di guida, 44.674 carte di circolazione e decurtato in totale 3.107.124 punti. Nel corso del 2016 sono stati 1.396.910 gli automobilisti e motociclisti controllati con etilometri e precursori e di questi 17.867 sono stati sanzionati per guida in stato di ebrezza – un 2% in meno rispetto allo scorso anno – mentre altri 1.245 sono stati denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, totalizzando un 5,9% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda invece i guidatori neopatentati, minori di 21 anni e trasportatori professionali di cose o persone, che hanno un limite di tasso alcolemico più basso dello 0,5% standard, sono state rilevate invece complessivamente 849 infrazioni.

Nel complesso, stando ai dati di Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri al 20 dicembre 2016, l'anno scorso è stato caratterizzato da più incidenti – 73.836 in totale, +0,8% rispetto al 2015 – e feriti (50.472, +0,7%), ma ha visto calare il numero di vittime della strada, con una diminuzione pari al 4,5% (in totale 1620, 76 in meno rispetto al 2015). Per quanto riguarda invece le cosiddette stragi del sabato sera, Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno rilevato in totale 2.730 incidenti (224 in meno rispetto al 2015) che hanno nel complesso provocato 119 vittime (35 in meno rispetto allo scorso anno, ovvero -22,7%). I conducenti controllati con etilometri e precursori durante il week-end sono stati 232.952 (-6,5% rispetto allo scorso anno), il 5,1% dei quali (pari a 11.901, di cui 10.245 uomini e 1.656 donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico (nel 2015 la percentuale era del 5,3%). Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 391. I veicoli sequestrati per la confisca 662.

Per quanto riguarda la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebrezza, nel periodo marzo – settembre 2016 la Polizia Stradale ha attivato una particolare campagna di contrasto al fenomeno in 39 province italiane. Nell'ambito della campagna sono stati attivati 420 posti di controllo, con l’impiego di 2.594 operatori e 598 tra medici e personale sanitario della Polizia di Stato. "I conducenti controllati sono stati 17.565, il 4,6% dei quali (pari a 801) è risultato positivo all’alcol con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, mentre l’1,8% (pari a 310 conducenti) è risultato positivo ad una o più sostanze stupefacenti nel corso dei test su strada. Per tali soggetti (oltre al ritiro cautelativo della patente, come previsto dal C.d.S.) si è pertanto proceduto al prelievo su strada di campioni salivari, inviati a Roma presso il Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato per le analisi di laboratorio. Queste ultime hanno confermato la positività ad almeno una sostanza psicoattiva di 215 conducenti, pari al 69,4% di quelli (310) risultati positivi al test di screening su strada, ed al 1,2% dei conducenti complessivamente controllati".

I 333 Safety Tutor sparsi su circa 3.100 chilometri di rete autostradale, nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 30 novembre hanno accertato complessivamente 592.371 violazioni dei limiti di velocità, il 42,7% in più rispetto al 2015, con una media di violazioni accertate per ora di funzionamento pari a 2,4.