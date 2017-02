“Mi riposerò solo quando andrò in pensione. Non prima”. A parlare è Dong Mingzhu, 62 anni, amministratrice delegata del maggior produttore di condizionatori, Gree Electric Appliances Inc, e secondo Forbes China tra le donne più ricche del paese. In 26 anni di carriera, Mingzhu non ha saltato neanche un giorno. “Per rendere il mondo un posto migliore – ha detto – alcune persone devono fare grandi sacrifici. Non ho avuto altra scelta che dedicare tutta la mia vita all’azienda per cui lavoro”.

Dong Mingzhu è sposata appena finiti gli studi, ma suo marito è scomparso nel 1984, quando il loro bimbo aveva due anni. Da allora non si è più risposata. Nel 1990, quando è entrata alla Gree Electric come semplice venditrice, ha lasciato il figlio alla nonna. In una recente intervista ha ammesso di non essere mai riuscita a partecipare alle feste di fine anno scolastico del ragazzo. "La gente dice che l’ho trascurato per la carriera, ma non sa che da piccolino lo portavo dappertutto, stava con me anche 24 ore al giorno. Per le madri è più dura che per i padri" dice.

Una vita dedicata al lavoro e alla sua azienda. In pochi anni, grazie ai risultati ottenuti, ha scalato le gerarchie della Gree Electric. Tanto che il New York Times l’ha inserita tra le donne di successo più forti della Cina. Non è una caso che Dong, da giovane, volesse diventare soldato e fare carriera nell’esercito. Finì poi per laurearsi in Scienze statistiche e le fu assegnato un impiego amministrativo in una fabbrica chimica di Nanchino. E nel 1990 fu assunta dalla società di cui oggi è presidente. Sono passati 27 anni e la Gree Electric è passata dall’essere un’azienda di medie dimensioni a un gigante degli elettrodomestici. Ora ha un fatturato di 22 miliardi di dollari, copre circa il 36% della quota di mercato cinese e conta oltre 70mila dipendenti. Negli anni, Dong ha ampliato la produzione, puntando su cellulari, auto elettriche e pannelli solari. L’imprenditrice ha scritto anche un’autobiografia dal titolo: “Ricerca senza rimpianti”. Inutile dire che il libro è diventato un bestseller in Cina.