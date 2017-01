Fanpage.it ha riportato alla luce la storia delle navi dei veleni, imbarcazioni cargo cariche di rifiuti tossici affondate al largo delle coste italiane tra gli anni '70 e gli anni '90. Lo scorso 21 dicembre la commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha ordinato il sequestro di una mole importante di documenti dall'archivio della manager Cesarina Ferruzzi che riguarderebbero proprio la vicenda delle navi dei veleni. "La mole può essere definita in due grandi armadi" stima Alberto Zolezzi, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della commissione d'inchiesta sulle ecomafie. "Ma non li legge nessuno, tutto è fermo ma in quelle carte può esserci la verità sulle navi dei veleni" denuncia Zolezzi a Fanpage.

in foto: La manager dei rifiuti Cesarina Ferruzzi

"I documenti potrebbero sparire e nessuno li legge"

Dall'archivio di Cesarina Ferruzzi, oggi manager della Green Holding e legata alle attività dell'imprenditore Giuseppe Grossi, sono stati sequestrati documenti che indicherebbero i carichi di rifiuti tossici, i luoghi di prelievo e le navi che le trasportavano, oltre ovviamente alle discariche su terra ferma che avrebbero dovuto illecitamente smaltire i rifiuti pericolosi. "Bisogna leggerle queste carte, al momento nessuno lo ha fatto e per me si è già perso molto tempo – dice Zolezzi a Fanpage.it – potenzialmente in quelle carte possono esserci le rotte delle navi dei veleni". Il deputato del Movimento 5 Stelle spiega anche che bisogna stabilire un metodo con cui trovare la verità sulle navi, ma bisogna fare presto perchè : "Ci sarebbe il rischio che documenti più delicati e quindi più importanti possano essere sottratti e quindi possano sparire". Intanto bisogna capire qual è il rischio attuale per la salute dei cittadini: "Sembra che stiamo parlando di qualcosa del passato, ma invece è attualissimo perchè c'è il rischio che questi rifiuti possano inquinare e avvelenare proprio oggi, quindi bisogna individuarli. Fanpage ha avuto il merito di aver riportato l'attenzione sulle navi dei veleni, ora c'è una verità da accertare sulla nave Cunski, di cui si è occupata Fanpage.it, da un lato c'è la versione del magistrato Giordano, poi quella del pentito Francesco Fonti e dall'altra quella del Ministero dell'Ambiente, allora io credo che visto che costa meno rispetto al passato ed esistono nuove tecnologie bisogna ritornare a 400 metri di profondità e accertarsi, magari ci si fa un'idea migliore". Secondo il pentito Francesco Fonti, morto nel 2012 la nave Cunski fu affondata al largo delle coste di Cetraro in Calabria, me i rilievi del Ministero dell'Ambiente nel 2009 smentirono che il relitto che fu ritrovato dal magistrato Bruno Giordano fosse una delle navi dei veleni.

in foto: La nave Jolly Rosso

I re della monnezza.

La Ferruzzi, in passato era finita al centro di un'inchiesta giudiziaria insieme all'imprenditore Giuseppe Grossi, titolare della Ambienthesis (oggi Green Holding), accusato nel 2009 di aver portato all'estero 22 milioni di euro di fondi neri e arrestato per associazione a delinquere finalizzata a frode fiscale, appropriazione indebita, truffa, riciclaggio e corruzione. La vicenda riguardava la bonifica del quartiere milanese Montecioty Rogoredo – Santa Giulia, Grossi era accusato di aver fatto sparire 22 milioni all'estero e di averli fatti rientrare illecitamente in Italia. L'arcipelago delle aziende di Grossi, morto nel 2011 poche settimane prima dell'avvio del suo processo penale, è sempre stato al centro dell'attenzione degli inquirenti per i traffici di rifiuti. Dopo la sua morte i figli e la vedova hanno continuato a portare avanti l'attività di famiglia. Nel 2014 i tre figli di Grossi, Andrea, Paola e Simona vengono arrestati insieme alla madre Marina Rina Cremonesi nell'ambito di un'inchiesta della procura di Latina sulla gestione della discarica di Borgo Montello vicino Roma. L'indagine portò al sequestro di 70 milioni di euro tra beni e proprietà agli eredi di Grossi. Cesarina Ferruzzi si è occupata di bonifiche in Piemonte, Lombardia e Veneto tra gli anni '80 e '90, come lei stessa ha spiegato alla commissione ecomafie dove negli ultimi anni è stata audita più volte, in particolar modo per la vicenda della motonave Jolly Rosso, che era stata usata per smaltire rifiuti tossici pericolosi, arenatasi sulle spiagge di Amantea in Calabria nel 1990. La Ferruzzi cominciò la sua carriera con la Monteco, l'azienda pubblica di smaltimento rifiuti del gruppo Montedison, poì lavoro con la SADI Servizi Ambientali, da cui nacque la Ambienthesis del gruppo Green Holding della famiglia Grossi. La manager, la "signora dei rifiuti italiani", ha sempre negato il fenomeno dell'affondamento delle navi in tutte le sedi. Ora il blitz del 21 dicembre scorso con il sequestro dei documenti dal suo archivio potrebbe raccontare una verità ben diversa. Sempre qualcuno si decida a leggerli.